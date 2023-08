Ajax dankzij hattrick van Kudus met anderhalf been in groepsfase Europa League

Ajax heeft zich in het tweeluik met Ludogorets al na één wedstrijd vrijwel zeker geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. Ajax trakteerde de kampioen van Bulgarije in eigen huis op een 1-4 nederlaag. Mohammed Kudus gaf de ploeg van Maurice Steijn een mogelijkerwijs fraai afscheidscadeau met een drietal doelpunten. Brian Brobbey voltooide de Amsterdamse doelpuntenproductie en zorgde mede daardoor voor een nagenoeg perfecte uitgangspositie. Een benutte Bulgaarse strafschop bleek de enige smet.

Bij Ajax verschenen om verscheidene redenen nauwelijks aanwinsten aan de aftrap. Zo bleven Sutalo, Akpom en Ávila achter in Amsterdam én begonnen Van den Boomen, Forbs, Gaaei en Ramaj op de bank. Enkel voor de nieuwelingen Medić en Tahirović waren basisplaatsen weggelegd. Bij Ludogorets stond oude bekende Sergio Padt onder de lat. De ex-Ajacied greep echter geen hoofdrol en kon niet voorkomen dat Kudus de Amsterdammers een geweldige start bezorgde. De Ghanees - die lijkt te vertrekken bij Ajax - scoorde rondom het kwartier spelen tweemaal met een schuiver over de grond.

Ludogorets was de afgelopen twaalf jaar in eigen land oppermachtig en kroonde zich ieder seizoen tot Bulgaars kampioen. Tegen de nummer drie van Nederland had de ploeg uit Razgrad echter niets in de melk te brokkelen. Zonder groot vertoon van macht liep Ajax kort voor rust uit naar 0-3. Brobbey kopte een voorzet van Wijndal door de benen van Padt en leek de wedstrijd al vroegtijdig in het slot te gooien.

Kort na rust dankte Ajax-doelman Gorter tweemaal voor een sublieme save. Tussen deze reddingen door counterde de Amsterdammers via Kudus naar de 0-4, die zijn hattrick voltooide. Kudus was na Geels, Litmanen en Haller de vierde Ajacied met een hattrick in een Europese uitwedstrijd. In het restant kabbelde de partij voort en een onhandig uitgestoken arm van Hato in het zestienmetergebied bood Verdon vanaf elf meter de kans om de Bulgaren een eretreffer te bezorgen. De verdediger uit Benin verschalkte Gorter, waardoor de ploeg van Steijn wederom niet de nul hield. Desalniettemin is de uitgangspositie geweldig én met een vrij weekend in het verschiet, kan Ajax rustig toeleven naar de return volgende week in Amsterdam.