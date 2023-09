Ajax-fans stomverbaasd: Brian Brobbey gooit ploeggenoot voor de bus in interview

Ajax verloor donderdagavond op eigen veld met 0-1 van Ludogorets, maar wist zich dankzij de 1-4 overwinning uit de heenwedstrijd toch te plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. Brian Brobbey geeft na afloop aan dat het drukzetten bij Ajax niet ging zoals afgesproken en wijst daarbij naar ploeggenoot Carlos Forbs.

Brobbey stond vanavond in de punt van de aanval bij Ajax. Hij werd van links geflankeerd door Steven Bergwijn en van rechts door Forbs. “Het drukzetten ging niet zoals we wilden. We moeten de afspraken gewoon nakomen en dan zal het vanzelf beter gaan”, is de spits na afloop kritisch voor de camera van Ziggo Sport. Brobbey legt uit op welke wijze Ajax graag wilde drukzetten. “We wilden drukzetten met de drie voorsten, maar dat gebeurde niet altijd. Het klopt dat ik af en toe op een eiland stond. Ik zette vaak in mijn eentje druk, samen met Stevie (Bergwijn, red.). Forbs is nog nieuw, hij moet het leren.”

Brobbey geeft toe dat het wennen is voor Ajax, dat deze zomer de nodige nieuwe gezichten verwelkomde. “Zo’n nieuw team is natuurlijk lastig. De nieuwe spelers weten nog niet echt hoe het systeem werkt”, vervolgt de midvoor. “Daar moeten we ze ook mee helpen. Op een gegeven moment komt het wel. Er zijn veel nieuwe gezichten, maar het zijn waarschijnlijk allemaal goede spelers: anders zouden ze niet naar Ajax komen.”

Dat Brobbey openlijk kritiek uit op Forbs leidt tot verbazing op X. “Grote onzin. Zelfs was hij ook nergens aanwezig en op het laatste krijgt hij nog een aardige mogelijkheid om te gaan scoren”, schrijft een supporter van Ajax. “Forbs was juist de persoon die het meeste druk ging zetten. Wat een onzin”, reageert een ander. Een andere Ajax-fan reageert cynisch op het interview van Brobbey, die het vizier dit seizoen, ondanks twee doelpunten in vier duels, bepaald nog niet op scherp heeft staan: “Hij heeft gelijk. Die nieuwkomers zorgen er inderdaad voor dat hij zijn kansen mist!”

Brobbey na de nederlaag tegen Ludogorets 🗣️

'Zo'n nieuw team is lastig. Ze zijn nieuw, weten nog niet hoe de systemen werken. Daar moeten wij ze ook in helpen' 💬#ZiggoSport #UEL #AJALUD pic.twitter.com/kjXQl86HzG — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 31, 2023

