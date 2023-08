Ajax ontvangt per e-mail flink verhoogd bod op Edson Álvarez, maar wil meer geld zien

West Ham United pakt door in de jacht op Edson Álvarez. Ajax heeft volgens De Telegraaf een e-mail ontvangen waarin de Londense club het eerdere mondelinge bod op de Mexicaanse middenvelder heeft verhoogd tot 34,7 miljoen euro. De Amsterdammers zullen het nieuwe bod waarschijnlijk niet accepteren.

Eerder werd bekend dat West Ham een persoonlijk akkoord heeft bereikt met Álvarez, waardoor het nu aan de clubs is om tot overeenstemming te komen over de transfersom. Waar The Hammers zaterdagochtend een (mondeling) bod van dertig miljoen uitbrachten op Álvarez, is het bod nog geen halve dag later al met enkele miljoenen verhoogd.

Ajax hanteert naar verluidt een vraagprijs van veertig miljoen euro voor Álvarez en zal volgens bronnen rond de Engelse club zondag met een tegenvoorstel komen. Als de clubs snel een akkoord bereiken, dan vliegt Álvarez mogelijk vanuit zijn vakantie-adres meteen naar de Engelse hoofdstad. De middenvelder heeft na het winnen van de Gold Cup met Mexico nog een paar dagen vakantie en mist zondag hoe dan ook het vriendschappelijke duel met Borussia Dortmund.

Naast Álvarez staat ook Mohammed Kudus op het punt om Ajax te verlaten. Volgens The Athletic heeft de Amsterdamse club een principe-akkoord bereikt met Brighton & Hove Albion over een transfersom van veertig miljoen euro. Als Kudus zelf ook tot overeenstemming komt met de Engelse club, dan staat niets een overgang nog in de weg.