Ajax pakt door op de transfermarkt en plant medische testen in voor dinsdag

Ajax heeft Gastón Ávila zo goed als binnen. De 21-jarige linksback ontbreekt in afwachting van zijn transfer maandag op de training van Antwerp. Dinsdag wordt hij in Amsterdam verwacht voor de medische keuring, zo meldt De Telegraaf.

Ávila heeft zijn laatste wedstrijd voor Antwerp zodoende al gespeeld. De club van trainer Mark van Bommel speelt dinsdagavond de heenwedstrijd tegen AEK Athene in de play-offs van de Champions League. De nieuwe linksback van Ajax is er dan niet bij.

Ajax hoopt de komst van Ávila dinsdag of woensdag af te ronden. Het heenduel met Ludogorets in de play-offs van de Europa League van komende donderdag komt waarschijnlijk wat te vroeg voor de nieuweling. Mogelijk kan hij een week later in de return wel zijn debuut voor Ajax maken.

Ávila wordt de negende zomerversterking van Ajax. Carlos Forbs, Chuba Akpom, Benjamin Tahirovic, Anton Gaaei, Diant Ramaj, Jakov Medic en Branco van den Boomen zijn reed in Amsterdam te bewonderen, terwijl er met Dinamo Zagreb een akkoord is bereikt over de transfer van Josip Sutalo. Hij wordt deze maandag mogelijk nog gepresenteerd.