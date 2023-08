Ajax verliest achter gesloten deuren van Go Ahead; negatieve hoofdrol Steven Berghuis

Ajax is maandagmiddag in een oefenduel onderuit gegaan tegen Go Ahead Eagles. Achter gesloten deuren maakte Thibo Baeten na een fout van Steven Berghuis het enige doelpunt van de wedstrijd.

Bij Ajax verschenen met Davy Klaassen en Carlos Forbs twee spelers aan de aftrap die afgelopen weekend (als invaller) in actie kwamen tegen Heracles Almelo (4-1 winst). Diant Ramaj, Jorge Sánchez, Thibo Baeten, Tristan Gooier, Owen Wijndal, Silvano Vos, Mika Godts, Christian Rasmussen en Berghuis waren de andere basisspelers.

In een eerste helft waarin Ajax de overhand had, kwam Go Ahead Eagles na een halfuur op voorsprong. Een verkeerde kaats van Berghuis werd keihard afgestraft door de bezoekers uit Deventer. Op aangeven van Sylla Sow prikte Baeten van dichtbij raak.

Het lukte Ajax niet om zich, onder toeziend oog van onder meer Calvin Bassey, in de wedstrijd terug te knokken. De Amsterdammers waren via Godts, die de paal raakte, een kwartier voor tijd nog het dichtst bij de gelijkmaker.