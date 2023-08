Al-Hilal meldt zich na afwijzing van Kylian Mbappe met contract van 200 miljoen euro bij Napoli

Al-Hilal maakt serieus werk van Victor Osimhen nu Kylian Mbappé onhaalbaar blijkt. De 24-jarige aanvaller van Napoli kan in Saudi-Arabië volgens La Gazzetta Dello Sport in totaal tweehonderd miljoen euro verdienen.

Osimhen zou een vijfjarig contract met een jaarsalaris van veertig miljoen euro zijn aangeboden. Gaat de Nigeriaanse spits daarmee akkoord, dan moet Al-Hilal nog wel een akkoord zien te sluiten met Napoli. De kampioen van Italië wees kortgeleden naar verluidt een bod van 130 miljoen euro resoluut van tafel. Aurelio De Laurentiis, de voorzitter van Napoli, zou Osimhen alleen voor de absolute hoofdprijs van 200 miljoen euro willen verkopen

Osimhen is een van de meest begeerde spitsen ter wereld en staat ook bij Al-Hilal op het verlanglijstje. In Napels wil men echter nog geen afscheid nemen van de 24-jarige Nigeriaanse aanvaller, wiens contract nog twee jaar doorloopt. De club en speler zouden zelfs bijna akkoord zijn over een verlenging van de samenwerking. In Napels verdient hij nu 4,5 miljoen per jaar en straks mogelijk acht miljoen euro per jaar.

Napoli werd vorig seizoen met overmacht kampioen van Italië en schopte het in de Champions League tot de kwartfinale. Osimhen had met 31 doelpunten en vijf assists in 39 wedstrijden een groot aandeel in het succes van de Italiaanse club.