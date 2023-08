Almere City-aanvoerder Damian van Bruggen bloedeerlijk na pak slaag in De Kuip: 'Wel een beetje ja'

Almere City-aanvoerder Damian van Bruggen is geschrokken van de uitwedstrijd tegen Feyenoord. De promovendus was ongetwijfeld met de beste intenties afgereisd naar Rotterdam voor het treffen met de regerend landskampioen, maar kreeg genadeloos op de broek: 6-1. Van Bruggen realiseert zich dat er een schepje bovenop moet.

Het feest was groot bij Almere City, toen begin juni in de finale van de nacompetitie voor promotie naar de Eredivisie werd afgerekend met FC Emmen. De polderploeg was in 2018 al heel dicht bij een entree op het hoogste niveau, maar moest toen nog z’n meerdere erkennen in De Graafschap. Dit jaar lukte het wel. Almere City mag zich eindelijk Eredivisionist noemen en is er ongetwijfeld alles aan gelegen dat de komende jaren te blijven, maar dan zal er wel het een en ander moeten veranderen.

Na de wedstrijden tegen FC Twente, Fortuna Sittard en Feyenoord staat de ploeg van trainer Alex Pastoor nog op nul punten. Waar Almere City tegen Fortuna Sittard nog een prima indruk wist te maken, kwam het er in De Kuip geen moment aan te pas. “Andere koek”, waren de twee woorden die aanvoerder Van Bruggen voor de camera van ESPN gebruikte om de ontmoeting met Feyenoord samen te vatten. “Het is een ander niveau. Alle kleine dingen die je verkeerd doet, straffen ze meteen af. Het gaat net even wat sneller allemaal. Bij die tweede goal staan we eigenlijk goed, maar dekken we niet door. Dan is het paf, paf en 2-0.”

Van Bruggen geeft toe dat hij wel ‘een beetje geschrokken is’ van de middag in Rotterdam. “We begonnen wel oké. We krijgen twee hele grote kansen. Ik weet eigenlijk niet hoe we die niet hebben gescoord. Maar op een gegeven moment vallen we wel heel ver weg. Heel slordig, heel veel fouten. Dan wordt het heel lastig als je tegen een ploeg speelt die sowieso al beter is.” Pastoor gaf zijn spelers de opdracht om zich ver op eigen helft terug te trekken, maar dat mocht niet baten. “Dat deden we op een gegeven moment ook wel, maar zelfs dan zie je dat ze er alsnog doorheen komen.”