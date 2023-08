Analisten zijn lyrisch over actie van Igor Paixão, ondanks dat De Kuip woest reageert

Igor Paixão deed vrijdag een gooi naar de sportiviteitsprijs tijdens de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De aanvaller van Feyenoord had aan de linkerflank de nodige ruimte om een actie te maken of een voorzet te geven, maar besloot de bal uit te schieten. PSV kon de actie waarderen en ook de analisten van Voetbalpraat zijn lyrisch.

"De spelers waren in het algemeen heel sportief. Er was er zelfs eentje die in kansrijke positie de bal uitschoot", zegt Willem Vissers in het praatprogramma. "Ja, heel goed", antwoordt Kenneth Perez. Ze doelen op Paixão, die na 32 minuten opmerkte dat Jordan Teze geblesseerd was geraakt na een duel met Calvin Stengs.

Toen hij de bal uitspeelde, waren de Feyenoord-fans nijdig. De keuze van Paixão leidde tot een hels fluitconcert. "Dit is lief en aardig van Paixão, die krijgt ook wel de complimenten. Maar het publiek begrijpt het even niet", merkte ESPN-commentator Leo Oldenburger al op. PSV'ers Ibrahim Sangaré en Joey Veerman liepen naar Paixão toe om hem te bedanken.

Volgens Arno Vermeulen waren de spelers van Feyenoord wat minder blij met hun ploeggenoot. Op de tv-beelden was te zien dat Ramiz Zerrouki boos gebaarde. "Hij kreeg wel een berisping hoor, van de andere spelers." De Volkskrant-journalist Vissers: "Ook van het publiek. Zo van: wat doe jij nou, je schiet de bal uit terwijl je een kans hebt? Maar ik vond het gewoon prettig hoe mensen met elkaar omgingen. De trainers ook."