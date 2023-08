Andries Jonker kan beelden niet geloven: 'Compleet ongehoord, geen ander woord voor'

Andries Jonker vindt de actie van Luis Rubiales na de WK-finale tussen Spanje en Engeland (1-0) 'compleet ongehoord'. De voorzitter van de Spaanse voetbalbond zorgde voor opschudding door international Jennifer Hermoso op haar mond te zoenen tijdens de festiviteiten.

"Dit kan helemaal niet. Ik vind dit echt ongelooflijk. Dit kan niet, dit past niet. Ongehoord, geen ander woord voor", zegt de bondscoach van de Oranje Vrouwen zondagavond bij Studio Voetbal. Arno Vermeulen was het daarmee eens. "Ja, dit is compleet ongepast. Een ongelooflijk stomme actie. Ze hebben daar nog wel wat te leren."

Het Oranje van Jonker werd in de kwartfinale uitgeschakeld. Het 'helpt een beetje' bij de verwerking dat Spanje nu wereldkampioen is, aldus Jonker. "Ik moet zeggen: de teleurstelling is echt immens. We waren er compleet van overtuigd: als we winnen van Spanje, dan gaat die beker met ons mee. Voor ons was de kwartfinale eigenlijk de finale."

Spanje won na verlenging met 2-1. "Het eerste uur lukte het gewoon niet, daarna kantelt het en krijg je nog de beste kansen. Dan ben je er zo dichtbij… Het doet de hele week zeer. Ik heb vanmiddag met pijn in m'n buik gekeken. Wij hadden daar kunnen staan. Maar Spanje heeft uiteindelijk wel het beste team met de beste voetballers."