Chelsea heeft peperdure Moisés Caicedo binnen; middenvelder tekent contract voor liefst acht jaar

Chelsea en Brighton & Hove Albion zijn akkoord over een transfer van Moisés Caicedo. De verdedigende middenvelder maakt voor een duizelingwekkend bedrag van 115 miljoen euro de overstap naar The Blues, meldt transferspecialist Fabrizio Romano zondagavond.

De Italiaan gebruikt de woorden ‘here we go’, wat normaliter inhoudt dat de transfer in kannen en kruiken is. Caicedo gaat een contract tekenen tot de zomer van 2031, en heeft een optie om daar nog een jaartje aan vast te plakken. Daarnaast ontvangt Brighton een doorverkoopclausule op de middenvelder.

Volgens Romano zijn de medische tests gepland en kan niks te de transfer meer in de weg staan. Hierna zal Caicedo spoedig zijn handtekening zetten onder een contract bij de Londenaren. De 21-jarige middenvelder speelde afgelopen zijn 37 wedstrijden in de Premier League namens The Seagulls.

Aanvankelijk leek het erop dat Caicedo voor een bedrag van 127 miljoen euro zou verkassen, maar dat ging niet door. Dit komt omdat de Ecuadoraan in mei al een persoonlijk akkoord zou hebben gegeven aan de club uit Londen, en zich dus aan zijn woord gaat houden.