Dessers spreekt dank uit aan Slot: 'Hoop dat hij met trots heeft gekeken'

Cyriel Dessers heeft dinsdagavond na het duel tegen PSV zijn dankwoord uitgesproken aan Feyenoord-trainer Arne Slot. Dat de Belgische aanvaller de coach van de Rotterdammers op dit moment bedankt, heeft te maken met de eerste treffer van Rangers tegen PSV.

De spits, die deze zomer door Rangers werd overgenomen van Cremonese, was dinsdagavond zeer belangrijk in het 2-2 gelijke spel tegen PSV: "Twee assists, die tweede was duidelijk mooier", gaf de aanvalsleider na afloop van het duel aan. "Al kan ik van de eerste ook wel genieten: negatief pressen, dat is iets waar oud-trainer Arne Slot mij veel op heeft gewezen en waar ik stappen in heb gezet. Als ik zie wat het vandaag oplevert, hoop ik dat hij ook met een beetje trots naar de wedstrijd heeft gekeken", zei de goedlachse aanvaller in gesprek met RTL.

Ondanks dat Rangers twee keer een voorsprong uit handen gaf tegen PSV, vindt Dessers dat de Schotten met het 2-2 gelijke spel een prima resultaat hebben geboekt: "We gaan met een goed gevoel naar Eindhoven. Dit is gewoon een goed resultaat voor ons, er is nog alles om voor te spelen en we gaan daar vol aan de bak. Ik heb er heel veel zin in, kijk ernaar uit."

Dessers is van mening dat Rangers een goed beeld heeft van waar de kansen liggen tegen PSV, dat zo nu en dan defensief kwetsbaar oogt. Daar zullen de Schotten volgende week in het Philips Stadion ongetwijfeld van willen profiteren. Mocht Rangers de Champions League halen, kan de droom van Dessers uitkomen: het spelen tegen Feyenoord in het miljardenbal.