'Droomtransfer Lutsharel Geertruida gaat mogelijk niet door; andere Nederlander nadrukkelijk in beeld bij Bayern'

Lutsharel Geertruida zag zijn transfer naar RB Leipzig afketsen, maar werd later opnieuw in verband gebracht met een overstap naar de Bundesliga. Bayern München zou de Feyenoorder op de korrel hebben als vervanger van Benjamin Pavard. De verdediger van de Rotterdammers lijkt echter wederom buiten de boot te vallen, omdat een andere (verrassende) Nederlander in beeld is gekomen.

Diverse Engelse media, waaronder The Sun, melden dat Kenny Tete op de radar is verschenen van Der Rekordmeister. Zij weten dat de Nederlander gewild is door de Duitse grootmacht. Tete kwam de afgelopen jaargangen uit voor Fulham en liet zien dat hij een prima waarde is in de Premier League. Daarnaast toonde Bayern München in 2016 al eens interesse in de rechtsback.

Ook speelde Tete in zijn tijd bij Ajax al eens samen met Matthijs de Ligt. Bayern zou daarom serieus geïnteresseerd zijn om de rechterverdediger over te nemen van Fulham. Tete ligt in Londen nog vast tot de zomer van 2024, waardoor hij als een goedkoop alternatief gezien wordt.

Mocht de deal daadwerkelijk tot stand komen, betekent dat opnieuw een tegenvaller voor Geertruida. Hoewel de interesse van Bayern in de Feyenoorder minder concreet is dan Leipzig, mocht de verdediger nog altijd hoop houden op een droomtransfer. Woensdag werd bekend dat Geertruida in de persoon van Southampton-rechtsback Armel Bella-Kotchap al een concurrent had.