FC Twente krijgt na blessurenieuws over Gijs Smal nog meer slecht nieuws over andere sterspeler

FC Twente heeft opnieuw een domper geïncasseerd. Waar dinsdag bekend werd dat Gijs Smal het tweeluik met Riga FC gaat missen wegens een kuitblessure, is er woensdag mogelijk nog slechter nieuws gekomen voor FC Twente. ESPN meldt dat de kans ‘erg groot’ is, dat Sem Steijn donderdag ontbreekt bij de ploeg van Joseph Oosting.

De middenvelder, die de Tukkers hoogstpersoonlijk naar de volgende voorronde van de Conference League schoot, ontbrak woensdag op de training. Vanwege een blessure was Steijn niet in staat om mee te doen. Het is nog onduidelijk om wat voor blessure het gaat, maar het gemis van Steijn zou een aderlating betekenen voor Twente.

De zoon van Ajax-trainer Maurice Steijn was in het tweeluik tegen het Zweedse Hammarby IF goud waard. In de eerste wedstrijd in de Grolsch Veste scoorde de middenvelder het winnende doelpunt, waarna hij in de return de verlossende treffer maakte in de verlenging. Daarmee voorkwam de oud-speler van ADO Den Haag en VVV-Venlo een strafschoppenserie.

Het zou de tweede domper in korte tijd betekenen voor de ploeg van Oosting. Smal is door zijn een kuitblessure ‘een aantal weken’ niet beschikbaar. De linksback fungeert als een belangrijke schakel bij de club uit Enschede. Smal zou mogelijk vervangen kunnen worden door Michal Sadilek, die in zijn periode bij PSV wel eens als linksachter speelde. Younes Taha zou als alternatief van Steijn kunnen gelden, terwijl Vlap wellicht ook naar de positie van aanvallende middenvelder kan schuiven.