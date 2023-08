FC Twente krijgt na zege in Letland kans op revanche voor vorig seizoen

FC Twente heeft zich zonder grote problemen geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Na de 2-0 zege in Enschede vorige week deed de formatie van Joseph Oosting ook op bezoek bij Riga FC wat het moest doen (0-3). Treffers van youngstars Daan Rots en Gijs Besselink (beide van buiten het zestienmetergebied) en Naci Ünüvar waren genoeg voor de zege, bereiken van de laatste voorronde én wederom de coëfficiëntenpunten. Net als vorig seizoen, toen het misging tegen Fiorentina, wacht er met vermoedelijk Fenerbahçe nog wel een lastige laatste horde voor FC Twente.

In de eerste helft was er slechts een beperkt aantal kansen, verdeeld over beide ploegen. FC Twente schrok in het begin van de wedstrijd van de druk die Riga in eigen huis gaf. Dat resulteerde in bijvoorbeeld een bal over de zijlijn van Alfons Sampsted. De ploeg van Joseph Oosting was niet echt overtuigend, en kwam niet goed aan opbouwen toe. De schaarse kansen voor Riga kwamen vooral uit slordigheden van de Twentenaren, die desondanks niet echt in de problemen kwamen.

Twente kwam feller en gretiger uit de kleedkamer en liet dat zien bij het druk zetten. Het duurde niet lang in de tweede helft voordat ze ook op voorsprong kwamen. De 0-1 kwam van Daan Rots, die hem na een klein uur voetballen prachtig binnenschoot. Van net buiten de zestien, aan de rechterkant, plaatste hij de bal met zijn linkervoet, via de lat in de linkerkant van het doel. Keeper Nils Purins, die in Enschede nog positief opviel, kon hier niets aan doen.

Toen na dit doelpunt een achterstand van drie doelpunten over twee wedstrijden op het bord stond, besloot de coach van Riga FC een vierdubbele wissel te proberen. Het mocht echter niet baten, want FC Twente greep met de royale voorsprong op zak de controle. Zo konden ze voordat het slotoffensief zou beginnen, de rust bewaren. Het kwam niet meer tot veel kansen in de tweede helft, tot in de slotfase Gijs Besselink tekende voor de 0-2. Ook aan de rechterkant, net buiten het strafschopgebied. Hij plaatste vanaf dezelfde plek als Rots de bal heerlijk in de rechterhoek, waar de eerste treffer meer naar links viel.

In blessuretijd kwam er nog meer ruimte voor Twente en zo zette Manfred Ugalde Naci Ünüvar alleen voor de keeper. Ünüvar scoorde eenvoudig en zette de eindstand neer in Riga: 0-3. Over twee wedstrijden won FC Twente dus met 0-5 van de huidige Letse nummer 1. Nu wacht in de volgende ronde vermoedelijk Fenerbahce (of Maribor) op donderdag 24 augustus. Tussendoor speelt Twente nog tegen provinciegenoot PEC Zwolle in de Eredivisie op zondag.