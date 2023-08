FC Twente lijkt klaar in Europa: ongeslagen status Nederland in Europa ten einde

FC Twente lijkt klaar in Europa. De formatie van Joseph Oosting ging donderdagavond met 5-1 onderuit bij Fenerbahce. Na een goede start en voorsprong via Manfred Ugalde, ging het helemaal mis voor de Tukkers. Youri Regeer pakte een oliedomme rode kaart, waarna de score na het uur normaliter te ver opliep om op een stunt te mogen hopen in de return.

Halverwege ging FC Twente al met een kater de kleedkamer tegemoet. Het kwam via Manfred Ugalde weliswaar knap op voorsprong en had via Michel Vlap de beste kansen op nóg een treffer, maar nadat Jayden Oosterwolde uit een corner met veel fortuin gelijk had gemaakt (1-1), ging het voor de Tukkers pijnlijk mis. Regeer kwam namelijk in een vervelend lijstje te staan mét Oosterwolde.

Artikel gaat verder onder video

De doelpuntenmaker namens Fenerbahce pakte ooit op negentienjarige leeftijd een rode kaart in Europa namens FC Twente en is daarmee nog altijd de jongste namens de Tukkers ooit. Regeer werd ongelukkig nummer twee, nadat hij na geklungel in de opbouw zijn fout wilde herstellen, maar per ongelukkig zijn been plantte op de kuit van Mert Müldür. De VAR vond het rood en kwam op de lijn en kreeg arbiter Andy Madley mee: Regeer werd met rood weggestuurd.

Daarmee was het perspectief op meer dan een gelijkspel verdwenen voor FC Twente, dat in de eerste helft met elf tegen elf niet onder deed voor de thuisclub. Maar met tien man was het tegenhouden geblazen voor de Tukkers, die dat tot het uur heel aardig deden. Maar nadat eerst een doelpunt van Michy Batshuayi afgekeurd werd wegens buitenspel, ging het in korte tijd wel tweemaal mis voor de bezoekers. Een lage voorzet van eerst rechts en toen links werden hard en laag afgerond door achtereenvolgend Sebastian Szymański en Irfan Can Kahveci: 3-1.

Hoewel de Turkse storm wel ging liggen, maakte Fenerbahce – dat doodleuk Edin Dzeko nog even inbracht – ook nog een vierde treffer. Kahveci, die in de rust was gekomen voor Ryan Kent maakte uit een voorzet van Dusan Tadic de vierde Turkse treffer. De Serviër schoot in blessuretijd ook nog een strafschop binnen en juichte ingetogen tegen zijn oude club. De pingel weggeven door Mats Rots, een van de vele jonge invallers. Dat is een achterstand die het met veel blessures kampende FC Twente normaliter niet kan achterhalen.

Het gemis van onder anderen Gijs Smal en Joshua Brenet, het nog altijd op zich laten wachten van aankopen en het feit dat niet alle spelers de negentig minuten konden maken, werd een helft lang uitstekend gehouden door de Tukkers. Een rode kaart erover heen was simpelweg te veel, waardoor de Nederlandse clubs in Europa niet langer ongeslagen zijn in de coëfficiëntenstrijd.