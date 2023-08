Feyenoord gaat luxeprobleem oplossen met deal van zeven miljoen euro

De wegen van Marcus Pedersen en Feyenoord lijken spoedig te scheiden, zo meldt het Algemeen Dagblad. Het is de verwachting dat de Rotterdamse club komende week een akkoord bereikt met Torino over de transfer van de 23-jarige rechtervleugelverdediger.

Feyenoord en Torino onderhandelen al een tijdje over Pedersen, die eerder deze zomer ook nadrukkelijk in verband werd gebracht met een transfer naar VfL Wolfsburg. De onderhandelingen gaan nu de goede kant. De Noorse back moet Feyenoord zo'n zeven miljoen euro opleveren.

Pedersen maakte in de zomer van 2021 voor twee miljoen euro de overstap van Molde FK naar Feyenoord. Hoewel de rechtsback de afgelopen twee seizoenen liefst 88 wedstrijden speelde, staan de Rotterdammers niet helemaal onwelwillend tegenover een verkoop.

Dat heeft mede te maken met het feit dat Bart Nieuwkoop deze week in Rotterdam neerstreek. Feyenoord speelde met de komst van de 27-jarige Nieuwkoop in op het vertrek van Lutsharel Geertruida, die hard op weg leek naar RB Leipzig. Tegen alle verwachtingen in klapte de deal echter op het laatste moment. Arne Slot kampt daardoor plots met een luxeprobleem, dat met een verkoop van Pedersen kan worden opgelost.