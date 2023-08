'Feyenoord leent Bullaude anderhalf jaar uit; Argentijn wordt ploeggenoot van Cavani'

Feyenoord gaat tijdelijk afscheid nemen van Ezequiel Bullaude. De middenvelder mag op huurbasis vertrekken bij de Rotterdammers en is hard op weg naar Boca Juniors. De topclub uit Buenos Aires gaat Bullaude voor anderhalf seizoen lenen van de regerend landskampioen.

Het nieuws over Bullaude werd maandag en dinsdag groot gebracht in Argentijnse media. Inmiddels heeft het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl de berichtgeving bevestigd. Boca Juniors is naar verluidt al langer op zoek naar een extra aanvallende middenvelder. Bullaude moet de oplossing worden en komt, als alles geregeld wordt, voor anderhalf jaar over van Feyenoord. Daar ligt hij nog tot medio 2027 vast.

Bullaude speelde tot nu toe vijftien officiële wedstrijden voor Feyenoord. Dat deed hij vooral als invaller. Arne Slot liet onlangs al weten dat hij niet verwacht dat de Argentijn dit seizoen meer speeltijd gaat krijgen. Zodoende is het voor beide partijen beter om elders wel veel aan spelen toe te gaan komen. Boca Juniors is momenteel de nummer zeven van de Argentijnse Primera División.

De inmiddels 22-jarige Bullaude kwam een jaar geleden naar Feyenoord, dat hem destijds overnam van Godoy Cruz. Deze zomer had de Argentijn veel opties om Rotterdam-Zuid tijdelijk achter zich te laten. Vasco da Gama, Bologna, Braga, Elche, Grêmio en Cruzeiro informeerden naar de Feyenoorder. Hij kiest dus voor Boca Juniors, waar hij ploeggenoot kan worden van de Uruguyaanse spits Edinson Cavani.