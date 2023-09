Feyenoord neemt tijdelijk afscheid van overbodige Patrick Wålemark

Het hing de afgelopen dagen al in de lucht, maar de tijdelijke overstap van Patrick Wålemark naar sc Heerenveen is nu ook officieel. De Friezen huren de Zweedse aanvaller voor het restant van dit seizoen van Feyenoord. Wålemark arriveerde begin vorig jaar in Rotterdam en kende een veelbelovende start in De Kuip, maar kwam er in de afgelopen jaargang én de eerste wedstrijden van dit seizoen niet aan te pas.

Feyenoord telde begin 2022 3,25 miljoen euro neer voor de komst van de vleugelspeler, die in zijn thuisland te boek stond als groot talent. Wålemark kwam in zijn eerste halfjaar in Nederland vijftien keer in actie. Hij scoorde één keer, in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo op 10 april van dat jaar. De Zweed liet bij vlagen zien over veel talent te beschikken, maar tevens werd duidelijk dat hij nog flink wat stappen moest zetten in zijn ontwikkeling. Bij Feyenoord was de hoop dat Wålemark die stappen vorig seizoen zou zetten, maar door blessureleed en serieuze concurrentie kwam hij slechts 21 keer in actie.

In de eerste vier wedstrijden van dit seizoen verscheen de aanvaller niet binnen de lijnen bij Feyenoord. Trainer Arne Slot heeft voor de rechtsbuitenpositie Alireza Jahanbakhsh, Calvin Stengs en Yankuba Minteh tot zijn beschikking. Igor Paixão kan ook nog op die positie uit de voeten. Voor Wålemark is er in Rotterdam dus weinig uitzicht op speeltijd, waardoor Feyenoord heeft besloten hem tijdelijk elders onder te brengen. De keuze is gevallen op sc Heerenveen, dat hem tot het einde van dit seizoen huurt van de landskampioen. “Met Patrick voegen we direct extra dreiging toe aan onze voorhoede. Hij is een doelgerichte speler met een goede versnelling en een individuele actie”, stelt algemeen directeur Ferry de Haan op de clubsite.