Feyenoord ontvangt 8 miljoen euro, PSV slaat Duitse aanbieding vooralsnog af en Ajax heeft beet

Feyenoord gaat Marcus Pedersen kwijtraken. De vleugelverdediger staat voor een transfer naar het Italiaanse Sassuolo, waarbij de Rotterdammers naar verluidt acht miljoen euro ontvangen. Met Bart Nieuwkoop was er al een vervanger gehaald voor de rechterkant van de achterhoede. Zowel 1908.nl als ook Fabrizio Romano hebben dat nieuws bevestigd.

De zelfopgeleide verdediger kwam ruim een week geleden over van het Belgische Union Saint-Gilloise, maar werd toen nog gezien als breedteversterking voor de rechterkant omdat Lutsharel Geertruida leek te verkassen. Diens overgang naar RB Leipzig is echter geklapt, waardoor trainer Arne Slot opeens heel ruim in het jasje zit voor de positie rechts achterin. Neraysho Kasanwirjo zat afgelopen weekend derhalve niet eens bij de selectie.

Artikel gaat verder onder video

De verwachting is dat Pedersen, die over alle competities een van de veldspelers was met de meeste minuten in het vorige kampioensseizoen, snel vertrekt uit De Kuip. Het zou gaan met een huurtransfer met koopoptie. Daardoor is er voor komend weekend tegen Sparta opeens een puzzeltje te leggen achterin voor Slot: Pedersen is vermoedelijk dan al vertrokken, Nieuwkoop geschorst en Kasanwirjo voldoet vooralsnog niet aan het gewenste niveau. Mogelijk schuift Geertruida op naar rechts en komt Thomas Beelen of Gernot Trauner in het centrum. De captain van Feyenoord kan echter nog geen hele wedstrijd spelen.

PSV wil nog niet meewerken aan vertrek Mwene

Hoewel PSV heel ruim in de achterhoedespelers zit met zeker negen spelers voor vier posities en Peter Bosz het liefst werkt met een kleine selectie, hebben de Eindhovenaren een bod van 1. FSV Mainz 05 op Phillipp Mwene (29) vooralsnog afgeslagen. De Duitsers wilden een kleine transfersom betalen voor de back, maar door de blessures van Mauro Júnior en Fredrik Oppegard mag hij nog niet weg, weet het Eindhovens Dagblad. Mocht er nog een nieuwe vleugelverdediger worden gehaald, dan mag Mwene wel alsnog verkassen. Hij maakte dit seizoen nog geen enkele speelminuut onder Peter Bosz, waardoor een vertrek zeer vermoedelijk nog wel rondkomt in deze window.

Ajax heeft beet bij Gaaei

Ook rond Ajax is er nieuws te melden over de vleugelverdedigers, want journalist Florian Plettenberg heeft ook de aanstaande komst van Anton Gaaei bevestigd op X. Met dienst komst troeft Ajax onder anderen Brighton & Hove Albion, PSV en Stade Rennes af. Hij komt over voor 4,5 miljoen euro, plus bonussen en tekent een verbintenis tot en met de 2028. Hij wordt in de Johan Cruijff ArenA de opvolger van Jorge Sánchez.

Betreft een huurdeal. Verplichte optie tot koop wanneer Sassuolo in de Serie A blijft. Update in het artikel.https://t.co/GBEzIjVbPx https://t.co/xplB0xst2E — 1908.nl (@1908nl) August 17, 2023

Marcus Pedersen will join Sassuolo from Feyenoord 🇳🇴🤝🏻



◉ One year loan

◉ €6m mandatory option to buy him if Sassuolo stay in Serie A or play 20 games this season min 45 min;

◉ €1m add-ons.



Deal agreed also with former #LFC and #NUFC fullback José Enrique from team Raiola. pic.twitter.com/yZZ8BEVEV0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2023

Bij PSV mag Mwene op dit moment niet weg vanwege het aantal blessures: Mauro, Oppegard zijn er voorlopig niet uit. Hengelt de club een nieuwe back binnen, dan wordt de situatie anders. Wordt vervolgd. — Rik Elfrink (@RikElfrink) August 17, 2023