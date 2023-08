Feyenoord legt Ayase Ueda jarenlang vast; speciale gast verwelkomt Japanner in video op clubkanalen

De overgang van Ayase Ueda naar Feyenoord is rond. De Rotterdammers hebben de komst van de Japanner wereldkundig gemaakt door middel van een bericht op X, het voormalige Twitter. Ueda komt over van Cercle Brugge en heeft een contract tot 2028 getekend in De Kuip.

'Miljoenenaankoop op de bank bij Feyenoord is waanzinnig' l FCUpdate

Feyenoord moet diep in de buidel tasten voor de man die hoogstwaarschijnlijk gaat fungeren als de vervanger van de naar Rangers FC vertrokken Danilo. Naar verluidt betalen de Rotterdammers zo'n negen miljoen euro voor de Japanner die bij Cercle Brugge goed was voor 23 goals in 42 wedstrijden. Ueda heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2028. Door bonussen kan de transfersom oplopen tot liefst tien miljoen euro.

De 24-jarige spits stond afgelopen weken ook in de belangstelling van onder meer Sevilla en Sporting Portugal, maar de voorkeur ging vrijwel direct naar Eredivisiekampioen Feyenoord. De Rotterdammers waren dankzij het vertrek van Danilo, die voor zo'n zes miljoen euro naar Schotland vertrok, op zoek naar een waardige concurrent van Santiago Giménez.

In de persoon van Ueda heeft de club van Arne Slot die vervanger dus gevonden. Zoals gezegd heeft de Japanner een prijskaartje van zo'n tien miljoen euro aan zich hangen, wat hem de duurste aankoop aller tijden van Feyenoord maakt. De vorige recordaankoop van Feyenoord was Dávid Hancko, die vorig seizoen voor zo'n 8,3 miljoen euro over kwam van Sparta Praag.

Shinji Ono

Feyenoord verwelkomde haar nieuwste aanwinst door middel van een speciale video op X. Daarin was te zien en te horen dat Shinjo Ono, die van 2001 tot 2005 uitkwam voor de Rotterdammers, de mede-Japanner veel succes wenst bij zijn nieuwe club.