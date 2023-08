Feyenoord sluit Kostas Lamprou weer in de armen en heeft keepersgilde snel compleet

Feyenoord heeft de komst van Kostas Lamprou vrijdagmiddag wereldkundig gemaakt. De 31-jarige doelman keert terug in De Kuip en heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor een seizoen. Volgens 1908.nl komt Lamprou zo goed als transfervrij over van Willem II.

YouTube: 'Het ziet er heel goed uit in Rotterdam bij Feyenoord'

"Het voelt als thuiskomen", vertelt Lamprou op de website van Feyenoord. "Zeventien jaar geleden kwam ik voor het eerst bij Feyenoord als jonge keeper, en nu keer ik terug met meer ervaring. In die rol hoop ik Justin en Timon te kunnen ondersteunen en er te staan als Feyenoord me nodig heeft. Hopelijk kan ik een steentje bijdragen aan nog meer succes." Lamprou wordt achter Justin Bijlow en Timon Wellenreuther de derde doelman binnen de selectie van trainer Arne Slot.

Lamprou is een bekend gezicht in Rotterdam-Zuid, waar hij in de jeugdopleiding speelde. Daarnaast was hij goed voor 19 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Feyenoord. Daarnaast speelde Lamprou ook voor Excelsior, Willem II, Ajax, Vitesse, RKC Waalwijk, PEC Zwolle en dus Willem II. "Iedereen weet wat Willem II voor mij betekent, ik heb me altijd thuis gevoeld in Tilburg. We nemen nu afscheid, maar ik blijf de club uiteraard volgen. Hopelijk zien we elkaar snel terug in de Eredivisie", vertelt hij op de website van Willem II.

De 31-jarige goalie tekent dus voor een jaar bij Feyenoord, dat op zoek was naar een vervanger voor Thijs Jansen. De 21-jarige sluitpost vertrok eerder deze week op huurbasis naar De Graafschap. In de Keuken Kampioen Divisie moet hij veel aan spelen toe gaan komen. Dat deed Jansen vorig seizoen al op huurbasis bij TOP Oss. Feyenoord vond het verstandig om hem nog een jaar elders te laten spelen. De Graafschap heeft geen optie tot koop.