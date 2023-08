Galatasaray-fans maken op bijzondere wijze kennis met Hakim Ziyech

Hoewel zijn transfer op dat moment nog niet officieel bevestigd was, heeft Hakim Ziyech zaterdagavond alvast kennisgemaakt met de fanatieke aanhang van zijn nieuwe club Galatasaray. De Marokkaanse middenvelder zat, reeds gehuld in clubtenue, tussen de fanatieke aanhang tijdens het thuisduel van zijn nieuwe werkgever tegen Trabzonspor.

Vanaf de tribune zag de oud-speler van sc Heerenveen, FC Twente, Ajax en meest recentelijk Chelsea zijn nieuwe teamgenoten met 2-0 winnen. De Argentijnse spits Mauro Icardi nam beide treffers voor zijn rekening. Ziyech werd nog even vol in beeld genomen maar kreeg de lachers op zijn hand door zijn vinger voor zijn mond te houden, alsof zijn aanwezigheid in het stadion nog even geheim moest blijven. Inmiddels heeft Galatasaray zijn transfer via de officiële kanalen bevestigd.