Genee zegt nee: 'Het is de allerslechtste wereld, ik blijf er ver vandaan'

Wilfred Genee en Johan Derksen spreken in Vandaag Inside dagelijks over voetbal, maar zien het allebei niet zitten om bij een voetbalclub aan de slag te gaan. Dat zeggen ze in een video-interview met FCUpdate.

Genee, van wie bekend is dat hij affiniteit heeft met SC Cambuur, antwoordt meteen met 'nee' op de vraag of hij aan de slag zou willen gaan bij de Friese club. Hij wil zichzelf niet opwerpen als redder van een voetbalclub. "Dat is het domste wat je kunt doen." Derksen is het daarmee eens en spreekt van 'een verschrikkelijke wereld'.

