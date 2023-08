Gianluca Di Marzio: SS Lazio wil niet shoppen bij PSV, maar bij Feyenoord

Feyenoord moet mogelijk vrezen voor het vertrek van Mats Wieffer (23). De centrale middenvelder staat namelijk op het lijstje bij SS Lazio. Eerder keken de Romeinen naar PSV'er Joey Veerman, maar hebben hun aandacht in Nederland inmiddels verlegd. In de Italiaanse hoofdstad zoekt men nog altijd een opvolger voor de naar Al-Hilal vertrokken Sergej Milinković-Savić.

Rond de geruchten van Veerman en SS Lazio, die vanuit verschillende hoeken was bevestigd, is het bijzonder stil geworden, maar volgens transferjournalist Gianluca Di Marzio denken de Romeinen ditmaal aan Wieffer. Ook Juventus-middenvelder Nicolò Rovella staat volgens Di Marzio op het lijstje van trainer Maurizio Sarri, maar zijn komst wordt ‘een moeilijk verhaal’.

Artikel gaat verder onder video

Het doorgaans ingevoerde 1908.nl meldde in maart al dat Wieffer op het lijstje zou staan van SS Lazio en aan die situatie is volgens dat medium niets veranderd. “De belangstelling staat, maar het betreft vooralsnog geen concreet verhaal”, schrijft het over de ontwikkelingen waarmee Di Marzio eerder op de avond naar buiten kwam.

Preview Eredivisie 2023/24! 🇳🇱 De landskampioen, tegenvallende aankopen en de mooiste shirts!

Wieffer speelde vorig seizoen met Feyenoord tweemaal tegen de Romeinen in de groepsfase van de Europa League, maar kwam verdeeld over de twee invalbeurten opgeteld slechts tot een klein half uur aan speeltijd. Pas na de winterstop veroverde de van Excelsior overgekomen middenvelder een basisplaats in De Kuip, na de blessure van Quinten Timber. Sindsdien heeft hij zich ontwikkeld tot een vaste waarde en international van het Nederlands elftal met belangstelling van SS Lazio.