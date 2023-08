Grote twijfels over Mislintat-aanwinst bij Ajax: 'Ben er echt van geschrokken. Dat meen ik echt'

Jakov Medic begon zijn periode bij Ajax ontzettend imponerend met een fraai doelpunt tegen Heracles Almelo, maar ging in zijn tweede wedstrijd tegen Excelsior pijnlijk in de fout. Voormalig assistent-coach Gerard van der Lem is enorm geschrokken van het niveau dat de zomeraanwinst laat zien, ook midweeks in de Europa League weer tegen Ludogorets.

“Hij werd in het zestienmetergebied voorbij gelopen”, pikte Van der Lem een moment van Medic in de voorronde van de Europa League eruit bij NH Radio Sportcafé. “Ik ben er echt van geschrokken. Dat meen ik echt.” Eerder kwamen er vanuit de spelersgroep van Ajax ook al twijfelende geluiden over het niveau van Medic.

Artikel gaat verder onder video

“Ik dacht dat hij een goede en sterke verdediger was, ook wendbaar. Maar hij is he-le-maal niet wendbaar”, schrok Van der Lem over Medic, die in principe stand-in zal worden van Josip Sutalo, die de eerste duels van het seizoen nog niet beschikbaar was voor Ajax-coach Maurice Steijn.

Mike Verweij: 'Het kan niet, maar van Ajax zou ik hem op TransferRoom zetten'

Hoewel er in de studio wordt opgemerkt dat Medic uit de basis zal verdwijnen zodra Sutalo inzetbaar is, is dat best een gekke conclusie, stelt tafelgenoot Frank Snoeks. “Als je na twee wedstrijden al blij bent dat er straks een ander voor hem inkomt, dan had je hem niet hoeven halen”, stelde de commentator.