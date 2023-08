Hakim Ziyech bijna zeker van Champions League; Galatasaray wint op bezoek in Noorwegen

Galatasaray heeft woensdagavond een eerste stap gezet richting het hoofdtoernooi van de Champions League. De nieuwe werkgever van Hakim Ziyech won, zonder de international van Marokko, met 2-3 op bezoek bij Molde FK. De winnende treffer viel in Noorwegen diep in blessuretijd.

Molde schoot uit de startblokken in het eigen Aker Stadion, waar ruim 10.000 fans er een mooie avond van wilde maken. Dat had hun ploeg begrepen en na acht minuten was het al raak. Uit een hoekschop van Emil Breivik knikte Marin Ellingsen de 1-0 achter Fernando Muslara. Daarna schoot Galatasaray wakker en stonden de Turken uit het niets op voorsprong. Een vrije trap van Sérgio Oliveira vloog via de muur tegen de touwen. Vervolgens schoot Mauro Icardi de gasten met een schitterende knal op voorsprong: 1-2.

Galatasaray leek de wedstrijd nog voor de thee naar zich toe te trekken. Yunus Akgün schoof de 1-3 binnen, maar na het bekijken van de VAR-beelden keurde scheidsrechter Anthony Taylor de treffer af vanwege een eerder gemaakte overtreding. In de tweede helft werd de Engelsman opnieuw naar zijn scherm geroepen. Hij gaf een strafschop aan Galatasaray na een handsbal van Eirik Haugan, maar moest die terugdraaien. Akgün had de verdediger van Molde een seconde eerder namelijk al vervelend op zijn arm geraakt.

Aan de overkant greep Haugan vervolgens wederom een hoofdrol. Hij denderde mee naar voren over de linkerkant en volleerde een voorzet van Erling Knudtzon fraai achter Muslera: 2-2. Daar leek het lange tijd bij te blijven, maar in extremis sloeg Galatasaray nog toe. Icardi verscheen alleen voor de doelman van Molde, maar bleek niet zelfzuchtig. Invaller Fredrik Midtsjø, in het verleden actief bij AZ, deed zijn Noorse landgenoten pijn en schoot de 2-3 tegen de touwen.