Hans Kraay confronteert Steijn: 'Waarom zeg je dat? Het is niet zo'

Hans Kraay junior was op de persconferentie van vrijdag verbaasd door een uitspraak van Maurice Steijn. Volgens de trainer van Ajax heeft de ploeg een 'goede voorbereiding achter de rug', maar Kraay kan zich daar niet in vinden. Hij confronteerde Steijn zaterdagavond met de uitspraak, kort voor de seizoensopener tegen Heracles Almelo.

"Jij hebt gezegd: 'We zijn klaar voor de competitie, we hebben een goede voorbereiding gehad.' Waarom heb je dat gezegd? Want het is niet zo", stelde Kraay. Steijn antwoordde: "Nou ja, we zijn wel klaar voor de competitie, dat sowieso. De voorbereiding, die is steeds beter gegaan, laat ik het dan zo zeggen." Kraay was niet overtuigd: "Maar je hebt wel negen goals om je oren gekregen in drie partijtjes."

Kraay doelde op de tegendoelpunten in de verloren duels met Anderlecht (3-0), FC Augsburg (3-1) en Borussia Dortmund (3-1). Tussendoor kreeg Ajax ook drie tegengoals tegen SpVgg Unterhaching, al werd die wedstrijd wel gewonnen (5-3). Bovendien was de opstelling toen niet de beoogde basiself.

Steijn erkende dat Ajax te veel tegengoals kreeg. "Daar hebben we onze ogen niet voor gesloten. We hebben alle drie de wedstrijden goed teruggekeken en ik alle drie de wedstrijden hadden wij de meeste kansen. We hebben tegen Anderlecht bijvoorbeeld veertien kansen gehad en zij zes, en je verliest met 3-0. Het was heel duidelijk, het werd steeds beter, maar nog niet goed genoeg."

"We geven te makkelijk de doelpunten weg en halen de trekker niet over. Dat hebben we deze week wederom aangestipt op de training. Ik hoop dat dat vanavond beter gaat, het moet beter", zegt hij tot slot over het duel met Heracles, dat zaterdag om 20.00 uur begint.