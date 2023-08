Heerenveen haalt doelman met ruim 250 wedstrijden; vertrek Andries Noppert aanstaande?

SC Heerenveen heeft zich versterkt met Mickey van der Hart. De 29-jarige doelman tekent een contract voor twee seizoenen in het Abe Lenstra Stadion, bevestigt de club uit Friesland vandaag op de officiële kanalen. De grote vraag is of Heerenveen hiermee inspeelt op een vertrek van Andries Noppert, die afgelopen tijd genoemd werd bij Feyenoord.

Van der Hart kwam afgelopen seizoen uit voor het naar de Keuken Kampioen Divisie gedegradeerde FC Emmen. De doelman moest in de eerste vijf wedstrijden Eric Oelschlägel voor zich dulden, maar veroverde daarna een basisplaats. In totaal speelde het oud-jeugdproduct van Ajax 29 duels. Voordat Van der Hart naar Drenthe vertrok, speelde hij bij het Poolse Lech Poznan.

Heerenveen haalt met Van der Hart een ervaren doelman in huis. “Mickey heeft bijna 250 duels in het profvoetbal achter zijn naam staan. We denken dat het een doelman is die met zijn karakter en ervaring goed past bij de spelersgroep”, liet algemeen directeur Ferry de Haan weten op de website van Friesche club.

Vertrek Noppert aanstaande?

De grote vraag is of Heerenveen met het aantrekken van Van der Hart inspeelt op het vertrek van eerste doelman Noppert. De Oranje-international gold deze transferperiode al meerdere keren als target van Feyenoord. Afgelopen zondag kwam naar buiten dat Justin Bijlow lange tijd is uitgeschakeld wegens een polsblessure. Arne Slot zou graag een extra doelman aan zijn elftal willen toevoegen, en daarvoor zou Noppert mogelijk een optie zijn.