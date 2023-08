Het Parool trekt pijnlijke conclusie over Brian Brobbey: 'En nu zit hij met de gebakken peren'

Brian Brobbey heeft moeite met koppen, zo is Het Parool opgevallen. Kopkansen zijn doorgaans niet besteed aan de 21-jarige spits van Ajax. Dat Brobbey over onvoldoende kopkwaliteiten bezit, kan volgens de Amsterdamse krant aan twee dingen liggen.

Brobbey maakt vooralsnog een moeizaam seizoen door. In de voorbereiding maakte de aanvaller weliswaar drie doelpunten, maar twee daarvan waren een penalty. In de eerste twee competitiewedstrijden tegen Heracles Almelo (4-1) en Excelsior (2-2) benutte Brobbey slechts een van de zeven opgelegde kansen.

"Uit een analyse van die kansen valt van alles op te maken", schrijft Het Parool. "Dat Brobbey moeite heeft met koppen, maar dat wist hij al. In de jeugdopleiding is er kennelijk niet voldoende aandacht besteed aan dat onderdeel van zijn spel – of heeft hij er zelf te licht over gedacht. En nu zit hij met de gebakken peren."

Brobbey past volgens de krant als Ajax-spits niet in het rijtje van Ruud Geels, Wim Kieft, John Bosman. "Voetballers met elkaar vergelijken is ridicuul, maar er is vóór hem ook niemand geweest met hetzelfde profiel als dat van de huidige nummer 9 van Ajax. Brobbey is fysiek sterk, redelijk balvast en speelt graag met zijn rug naar het doel van de tegenstander. Maar hij kan ook plots wegdraaien en versnellen, met of zonder bal. Zijn schot is eerder hard dan geplaatst, en dat met zijn rechterbeen is duidelijk beter dan dat met links. Als afmaker is hij opportunistisch, niet verfijnd."

De spits zelf weet dat hij beter met zijn kansen moet leren omgaan. "Het geheim van een goal maken is volgens mij een mix van intuïtie en automatisme. Ik moet rustiger worden in mijn hoofd. Keepers gokken soms ook op wat jij doet als aanvaller. Ik moet blijven kijken, durven wachten. Koel zijn voor het doel", aldus Brobbey, die als jeugdspeler aan de lopende band scoorde. "Kansen krijg ik nog steeds, in alle soorten en maten: intikkers, alleen voor de keeper, kopballen. En ik creëer ze ook zelf. Daar ligt het niet aan. Het moet misschien alleen een halve seconde sneller, terwijl je ook de beheersing moet hebben."