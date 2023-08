Hoogst opmerkelijk: hockeyclub verklapt transfer van Marcus Pedersen

Marcus Pedersen verlaat Feyenoord en gaat aan de slag in Italië, zo heeft HC Den Bosch op Instagram verklapt. De hockeyclub is de werkgever van Noor Omrani, de vriendin van de 23-jarige rechtervleugelverdediger.

Waar Pedersen Nederland verruilt voor Italië, doet Omrani dat ook. "We gaan je missen heldin", schrijft HC Den Bosch. "Op naar mooie plannen en fantastische avonturen in Italië met Marcus Pedersen. Buon Divertimento!"

Het lijkt erop dat Sassuolo de nieuwe club wordt van Pedersen. De rechstback wordt al enige tijd gelinkt aan een overgang naar de club uit de Serie A. Naar verluidt gaat het met een huurtransfer met een verplichte koopoptie van acht miljoen euro.

Feyenoord nam Pedersen in de zomer van 2021 voor ongeveer één miljoen euro over van Molde FK. In (iets meer dan) twee seizoenen tijd speelde hij 88 officiële wedstrijden voor de Rotterdammers.