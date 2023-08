Ihattaren laat voor het eerst sinds lange tijd van zich horen, maar zijn boodschap heeft niets met zijn nieuwe club te maken

Mohamed Ihattaren heeft voor het eerst sinds maanden iets op Instagram gepost. De 21-jarige middenvelder, die bij Samsunspor zijn carrière nieuw leven inblaast, maakt kenbaar nog altijd gelukkig in de liefde te zijn.

Ihattaren plaatst een foto op Instagram waarop hij samen met Yasmine Driouech te zien is, de influencer met wie hij in mei is getrouwd. "Unconditional love", luidt de begeleidende tekst.

Sinds kort is Ihattaren weer actief op Instagram. De veelbesproken linkspoot leek zijn account te hebben verwijderd, maar had zijn account waarschijnlijk slechts gedeactiveerd.

Tegelijkertijd is er ook op sportief het een en ander rond Ihattaren gebeurd. Het gevallen talent is bij Juventus vertrokken en gaat voor vier jaar aan de slag bij Samsunspor, de club die vorig seizoen kampioen werd op het tweede niveau van Turkije.