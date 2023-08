'Jaar verhuren en dan een verlies van zo'n 162 miljoen euro: transferplannen PSG en Neymar krijgen vorm'

Paris Saint-Germain wil deze zomer niet alleen afscheid nemen van Kylian Mbappé, maar ook van Neymar. De Braziliaan streek in de zomer van 2017 voor een recordbedrag van 222 miljoen euro neer in Parijs, maar heeft de hoge verwachtingen eigenlijk geen moment waar kunnen maken. Neymar droomt inmiddels van een terugkeer bij FC Barcelona. Die club zou hem een jaar willen huren van PSG, dat daarna zo’n 60 miljoen euro hoopt te ontvangen voor de dribbelaar.

Dat meldt The Independent althans. De naam Neymar wordt inmiddels al geruime tijd in verband gebracht met FC Barcelona. Joan Laporta, de president van de regerend kampioen van Spanje, zou een groot fan zijn van een hereniging met de Braziliaan. Trainer Xavi Hernández had zijn twijfels, maar lijkt inmiddels ook overtuigd dat Neymar nog wel degelijk van toegevoegde waarde kan zijn. Neymar heeft in Parijs een contract tot medio 2025, maar het moge duidelijk zijn dat zijn toekomst elders ligt.

PSG en de aanvaller hopen het liefst voor het verstrijken van de transferdeadline een oplossing te vinden. Die oplossing zou dus zomaar FC Barcelona kunnen zijn. Neymar verliet Barça in de zomer van 2017 om definitief uit de schaduw van Lionel Messi te stappen, maar keert zes jaar later maar wat graag terug bij de club waarmee hij in 2015 de Champions League won. FC Barcelona onderzoekt momenteel de mogelijkheden om Neymar terug te halen. Volgens The Independent is een overstap op huurbasis een optie waarnaar gekeken wordt. Het is in dat geval de bedoeling dat Neymar dit seizoen op huurbasis actief is in Spanje en daarna definitief kan worden overgenomen voor zo’n 60 miljoen euro.

FC Barcelona zal eerst een aantal spelers van de hand moeten doen. De Catalanen hoopten eerder deze zomer Messi terug te kunnen halen, maar de Argentijn zag het niet zitten om wederom een zomer in onzekerheid te leven en vertrok naar de Verenigde Staten. FC Barcelona gelooft dat een hereniging met Neymar wél mogelijk is dankzij diens impact op commercieel gebied. Volgens Fabrizio Romano heeft de Braziliaan ook voorstellen van Al-Hilal en uit de MLS op zak. Hij ziet het vooralsnog niet zitten Europa te verlaten. Niet alleen wil hij graag actief blijven in de Champions League. Ook is Neymar erop gebrand te schitteren op het WK van 2026 in de VS, Mexico en Canada.