Johan Derksen grapt na Studio Voetbal over Pierre van Hooijdonk en Thijs Römer

In de eerste uitzending van het nieuwe seizoen van Vandaag Inside is uiteraard de ophef rondom Studio Voetbal besproken. René van der Gijp, Johan Derksen en Özcan Akyol vinden de uitspraken van Pierre van Hooijdonk over Maurice Steijn niet kunnen, zeker omdat ze niet onderbouwd werden door Van Hooijdonk.

"De uitspraken over Steijn, dat kan echt niet. Dat kan je niet doen", oordeelde Van der Gijp maandagavond. Akyol sprak van 'smaad en laster'. "Eigenlijk zegt hij: er waren louche praktijken en hij heeft zichzelf verrijkt. Als er een journalistieke code is bij de NOS, dan zou je deze man niet meer moeten uitnodigen. Of hij moet het rectificeren en uitleggen wat hij ermee bedoelde. Misschien heeft hij wel gelijk, dat weten we niet. Hij moet wel helderheid geven."

Derksen heeft zich evenwel vermaakt tijdens de uitzending van Studio Voetbal. "Het was voor het eerst een boeiende uitzending. Maar Pierre heeft één probleem: hij komt niet los van het vaderschap. Het is altijd gevaarlijk als je een vader hebt die vindt dat zijn zoon de nieuwe Cruijff is. Die zoon is ernaast gezet bij NAC en dat is Pierre in het verkeerde keelgat geschoten. Hij heeft een privévete met iedereen die aan zijn zoon komt. Die vecht hij uit op tv. Van mij hoeft hij niet meteen weg, maar het is wel smaad. Ik mag zeggen dat ik Pierre een geweldige lul vind, maar niet dat hij een oplichter is. Dat heeft hij nu gedaan."

Volgens Van der Gijp is Van Hooijdonk 'enorm rancuneus'. "Het is gewoon een heel vervelende man", beaamde Derksen. Ik vond wel dat die Sjoerd (presentator Sjoerd van Ramshorst, red.) het verder in de uitzending goed deed. Ze gaven hem een beetje tegengas. Rafael ook, dat vind ik altijd de beste aan tafel." Wat voor straf gepast is voor Van Hooijdonk? "Ik stel voor om Pierre een maandje met Thijs Römer mee te sturen. Misschien kan hij dienstverlenging doen bij Ajax ofzo", grapte Derksen. Hij zei ook dat Van Hooijdonk als commissaris had moeten ingrijpen toen hij 'duistere dealtjes' waarnam waar Steijn betrokken bij zou zijn geweest, maar hij was nog geen commissaris toen Steijn trainer was.