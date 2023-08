Johan Derksen deed navraag bij NAC Breda en weet wat Steijn misdaan zou hebben

Johan Derksen heeft geen goed woord over voor Pierre van Hooijdonk na zijn ernstige beschuldiging aan het adres van Ajax-trainer Maurice Steijn. De televisiepersoonlijkheid sprak voor de camera van FCUpdate al zijn ongenoegen uit over de voormalig Oranje-international en deed er dinsdagavond aan tafel bij Vandaag Inside nog een schepje bovenop. Derksen denkt dat Van Hooijdonk geen kant meer op kan.

De Telegraaf meldde eerder op de dinsdagavond dat Steijn en zijn advocaat uiterlijk vrijdag een rectificatie willen zien op de site van de NOS. Bovendien eisen zij een verontschuldiging namens Van Hooijdonk bij diens eerstvolgende opwachting in Studio Voetbal. Aan tafel bij dat programma betichtte de oud-voetballer van onder meer NAC Breda en Feyenoord de huidige-trainer van Ajax van ‘duistere dealtjes’ gedurende zijn periode als hoofdtrainer in het Rat Verlegh Stadion. Derksen vindt dat Van Hooijdonk diep is gezakt. “Vind je niet dat Pierre het slachtoffer is geworden van zijn eigen nare karakter?”, vroeg hij aan presentator Wilfred Genee.

Artikel gaat verder onder video

Derksen heeft tussen de uitzending van Studio Voetbal van afgelopen zondag en zijn opwachting bij Vandaag Inside dinsdagavond zijn eigen onderzoekje gedaan. “Ik heb er even achteraan gebeld om te horen wat er nou daadwerkelijk van waar is. Al die geruchten komen van de groepering oud-NAC. Bij NAC heb je al die ex-spelers eromheen. Die zijn het nooit eens met de trainer, zijn het nooit eens met de technisch directeur en weten alles beter. Oud-NAC heeft natuurlijk een beetje de kant van Pierre gekozen en kwam tot de conclusie dat er onder Steijn te veel Hagenezen werden opgesteld. Lex Immers speelde er toen, waarschijnlijk op het plekkie van Sydney van Hooijdonk. En dat was natuurlijk pijnlijk en dáár gaat het om.”

De smaakmaker van Vandaag Inside ziet het somber in voor Van Hooijdonk, die zich mogelijk moet opmaken voor een kort geding. “Van Hooijdonk kan geen kant op. Hij kan zich er ook niet onderuit wurmen, want hij is gewoon schuldig”, aldus Derksen.

Bekijk het hele fragment bij Vandaag Inside hieronder.

YouTube: Derksen en Genee pakken Van Hooijdonk aan: 'Het meest pijnlijke was...'