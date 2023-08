Mogelijk kort geding in zaak Van Hooijdonk-Steijn: 'In dat geval kan zijn uitlating worden gerechtvaardigd'

Het is niet de vraag óf, maar wanneer de ruzie tussen Pierre van Hooijdonk en Maurice Steijn een nieuw hoofdstuk krijgt. De voormalig Oranje-international beschuldigde Steijn afgelopen zondag tijdens de uitzending van Studio Voetbal van ‘duistere dealtjes met bevriende makelaars’. De huidige Ajax-trainer eist een rectificatie én excuses, maar het heeft er momenteel weinig van weg dat Van Hooijdonk zich gaat verontschuldigen. Een kort geding lijkt aanstaande. Volgens mediarechtadvocaat Matthijs Kaaks is de positie van de oud-voetballer van onder meer NAC en Feyenoord juridisch mogelijk sterker dan wordt gedacht.

Kaaks stelt tegenover De Telegraaf dat de beschuldigingen namens Van Hooijdonk aan het adres van Steijn bestempeld kunnen worden als een ‘verdachtmaking’. Van smaad zou vooralsnog geen sprake zijn. “Met deze verdachtmaking wordt gesuggereerd dat Steijn betrokken was bij ongeoorloofde - of tenminste omstreden - praktijken. Maar dat is op voorhand nog geen smaad”, legt Kaaks uit. De Telegraaf meldde dinsdagavond dat Steijn en zijn advocaat een ultimatum hebben gesteld aan Van Hooijdonk. Zij eisen uiterlijk vrijdag een rectificatie op de site van de NOS én een excuses bij Van Hooijdonk zijn eerstvolgende opwachting in Studio Voetbal.

De geluiden zijn dat Van Hooijdonk vooralsnog niet van plan is mee te werken aan de eisen van Steijn en diens advocaat. Dat betekent dat er mogelijk een kort geding komt. “Steijn kan bijvoorbeeld eisen dat Van Hooijdonk in een volgende uitzending een hem door de rechter opgelegde rechtzetting voorleest om zijn eerdere uitlating te rectificeren”, vertelt Kaaks. Volgens de mediarechtadvocaat is het op dit moment lastig te beoordelen welke kant een kort geding eventueel op zal gaan. “Mogelijk verwees Van Hooijdonk naar feiten die hij zelf wel kent maar niet publiekelijk wilde delen. Als hij bij de rechter nadere uitleg geeft van zijn bewering en aannemelijk maakt dat deze voldoende steun vindt in de feiten, dan kan zijn uitlating worden gerechtvaardigd.”

Ook hoe de rechter tegen de zaak, mocht die er komen, zal aankijken vindt Kaaks op dit moment nog lastig te voorspellen. “Als het gaat om iemand met een bepaald gezag, een deskundige, een wetenschapper, dan wegen de woorden zwaarder dan die van een columnist of opiniemaker. De rechter is degene die uiteindelijk in ieder afzonderlijk geval de verschillende belangen van partijen zal afwegen om te oordelen welk belang zwaarder weegt.”

