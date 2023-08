Jordy Zuidam stelt fans van FC Utrecht teleur: 'Dat is niet realistisch'

FC Utrecht gaat niet de transfermarkt op om het vertrek van Tasos Douvikas op te vangen. De club was dinsdag volop in het nieuws vanwege het ontslag van hoofdtrainer Michael Silberbauer en technisch directeur Jordy Zuidam kwam snel met tekst en uitleg. Hem werd ook gevraag naar de transferplannen.

"Iedereen verwacht natuurlijk dat we na de verkoop van Douvikas even een spits gaan kopen voor een paar miljoen", aldus Zuidam in gesprek met Voetbal International. "Maar dat is niet het beleid en de visie van Utrecht. Ieder jaar moeten we weer transfers maken om de budgetten te dekken en ieder jaar moeten we voor minimaal twaalf miljoen euro verkopen. Daar is de transfer van Douvikas ontzettend belangrijk in geweest en dan moeten we weer creatief zijn."

Utrecht haalde deze zomer onder meer aanvallers Marouan Azarkan, Ole Romeny, Mats Seuntjens en Isac Lidberg naar de club. "We hebben een aantal jongens aangetrokken. Ik snap dat de mensen ongeduldig zijn en willen dat we een spits halen die bewezen heeft dat hij er dertig per jaar in kan schieten, maar dat is niet realistisch. We zullen deze spelers het vertrouwen moeten geven, zoals we dat ook hebben gedaan met Douvikas. Dus laten we hopen dat het net zo goed gaat met de jongens die we nu al hebben."

Utrecht is dramatisch begonnen aan het nieuwe seizoen en verloor van PSV, sc Heerenveen en PEC Zwolle. Die slechte resultaten resulteerde in het ontslag van Silberbauer. Tot en met de thuiswedstrijd tegen Feyenoord van aanstaande zondag worden de honneurs waargenomen door Rob Penders. Na de interlandperiode wil Zuidam een nieuwe trainer voor de groep hebben staan. FCUpdate zette de belangrijkste kandidaten alvast op een rijtje.