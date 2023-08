Kenneth Perez blikt terug op transfer van Simons: 'Bijzonder dat mensen het belachelijk vinden'

Kenneth Perez kijkt er niet van op dat Xavi Simons er deze zomer voor koos om PSV te verlaten. De analist van ESPN begrijpt ook de handelswijze van de Eindhovenaren. Ondanks dat er veel kritiek is op PSV in de situatie van Simons, sluit Perez zich daar niet bij aan.

"Ik vind het begrijpelijk", vertelde Perez aan tafel bij Voetbalpraat van ESPN over de vertrokken Simons. "Het is heel overtrokken als mensen zich afvragen hoe PSV dat heeft kunnen doen. Je kunt beter zes miljoen krijgen dan dat je nooit deze speler had gehad. Hij heeft een grote rol gehad in het feit dat PSV misschien de Champions League kan halen. Ik vind het een begrijpelijke constructie van PSV."

Perez snapt tegelijkertijd dat de fans van PSV teleurgesteld zijn. "Natuurlijk hadden ze deze speler het liefst gekocht voor tien miljoen en verkopen ze hem voor tachtig miljoen. Dat snappen we allemaal wel. Maar ik snap heel goed dat PSV dit gedaan heeft. Nu verdien je aan een 'huurspeler' zes miljoen. Dit is het hoogst haalbare. Ik vind het bijzonder dat mensen dit belachelijk vinden."

Simons verliet PSV deze zomer voor zes miljoen euro. Paris Saint-Germain activeerde die terugkoopclausule en haalde hem voor even terug naar Frankrijk. Vanuit Parijs maakte Simons echter snel een volgende stap. Hij is verhuurd aan RB Leipzig in de Bundesliga. "Ik begrijp heel goed dat Paris Saint-Germain hem nu op een hoger niveau wil zien. Om zo te kunnen beoordelen of hij echt een keer kan aansluiten bij PSG", aldus Perez.