Kenneth Perez ziet 'gangmaker van Feyenoord' plots compleet door het ijs zakken

Kenneth Perez was tijdens de strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen PSV en Feyenoord (0-1) bepaald niet onder de indruk van Mats Wieffer. De analist van ESPN toonde zich meteen na de wedstrijd al kritisch en herhaalt zijn scepsis maandagavond bij Voetbalpraat.

"De gangmaker van vorig jaar, Mats Wieffer, was zó slecht vrijdag. Dat was echt gek om naar te kijken. Het moet ook nog goed vallen met Zerrouki en Stengs in de ploeg", stelt Perez. Volgens de analist had PSV het beter voor elkaar op het middenveld; de middenvelders van PSV konden beter overweg met de kleine ruimtes, zag hij.

Artikel gaat verder onder video

Tafelgenoot Arno Vermeulen licht Olivier Boscagli bij PSV uit in positieve zin. "PSV heeft hem niet gekocht, maar hij is wel terug: Boscagli. Dat is echt een heel goede verdediger, die ook goed kan voetballen. Hij is heel compleet. Als hij fit blijft, staat hij er het hele jaar en heb je een betere verdediging staan. Ik denk dat PSV zich daarmee verrijkt."