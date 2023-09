Lozano komt vrijdag naar Eindhoven voor medische keuring bij PSV

De terugkeer van Hirving Lozano naar PSV komt steeds dichterbij. Volgens journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad komt de aanvaller van Napoli vrijdag naar Eindhoven voor de medische keuring.

Eerder op de donderdagavond meldde transfermarktexpert Gianluca Di Marzio dat er nog 'meerdere details afgehandeld moeten worden'. Maar inmiddels lijkt weinig de rentree in de weg te staan. PSV is bereid om twaalf miljoen euro te betalen voor Lozano. Bovendien maakt Napoli aanspraak op een doorverkooppercentage als Lozano in de toekomst weer wordt verkocht door PSV.

Onlangs meldde Voetbal International al dat Lozano bereid is om salaris in te leveren om de terugkeer te realiseren. "Normaliter kan PSV nooit tippen aan het salaris dat Lozano in Napels verdient. Naar verluidt zal de 28-jarige aanvaller drie miljoen euro gaan verdienen bij PSV, waar een meerjarig contract op hem ligt te wachten", zo schreef VI.

Deadline Day zal niet alleen in het teken staan van de terugkeer van Lozano. De Eindhovenaren willen ook nog een nieuwe centrumverdediger strikken. Donderdagavond werd bekend dat Espanyol-verdediger César Montes, die tien miljoen euro zou moeten kosten, in beeld is en graag naar Eindhoven komt. Bovendien kan Johan Bakayoko een megatransfer maken naar Brentford en trekt Nottingham Forest aan Ibrahim Sangaré.