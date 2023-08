Marciano Vink is het niet eens met Milan van Dongen: ‘Dat kon écht niet, ik zou zeggen: strik eromheen’

Marciano Vink is van mening dat Ajax een realistisch bedrag heeft ontvangen voor Mohammed Kudus. De Amsterdammers maakten eerder op de zondagavond bekend dat de Ghanees voor maximaal 46 miljoen euro de overstap maakt naar West Ham United. Milan van Dingen stelt dat het ‘gek’ is dat Kudus ‘slechts’ een paar miljoen euro meer oplevert dan Edson Álvarez, maar daar is Vink het niet mee eens.

Ajax en West Ham United maakten op 10 augustus jongstleden de transfer van Álvarez wereldkundig. De Mexicaan leek in eerste instantie op weg naar Borussia Dortmund, maar dat zette zelf een streep door zijn komst. West Ham United was wel bereid aan de Amsterdamse vraagprijs te voldoen en maakte een bedrag van 38 miljoen euro over. Dat bedrag kan middels variabelen nog oplopen tot ruim 41 miljoen euro. Voor Kudus betaalt West Ham United minstens 43 miljoen euro. “Het voelt voor mij gek dat als Álvarez 38 miljoen euro kost, dat Kudus 43 miljoen kost”, zei Van Dongen zondagavond in het programma Dit was het Weekend op ESPN.

Vink kan zich enerzijds wel vinden in het gevoel van zijn collega. “Het voelt gek, maar aan de andere kant is het wel zo dat we eigenlijk met z’n allen al 2,5 jaar wachten op de échte Kudus. Hij heeft niet altijd de kans gekregen, want hij heeft bij Schreuder ook heel veel op de bank gezeten. Dat iedereen riep: waarom speelt Kudus niet?” Kenneth Pérez weet eveneens nog niet echt wat voor speler Kudus nou is. De Ghanees kwam 87 keer in actie voor Ajax, maar het is er geen moment helemaal uitgekomen. “Toen hij begon, was iedereen enthousiast over hoe goed hij was. Toen raakte hij heel lang geblesseerd en daarna was het… Hij past ook niet echt in een team lijkt het wel.”

Pérez is weliswaar van mening dat Kudus wat individuele kwaliteiten betreft, de beste speler was die Ajax tot z’n beschikking had. De Deen denkt echter dat de Amsterdammers Kudus niet heel erg gaan missen. Die mening wordt gedeeld door Vink. “Als hij zin had, dan was hij hartstikke goed. Maar ik kan me nog herinneren dat hij tegen Groningen totaal zijn man liet lopen, totaal geen zin had om te verdedigen. Het was gewoon shocking. Ajax was op dat moment aan het verdedigen, iedereen liep met de tong op z’n schoen en meneer was gewoon al aan het kijken waar hij de bal weer in bezit kon krijgen. Dat kon écht niet. Dus als je dat afzet tegen wat hij allemaal heeft laten zien, dan is 43 miljoen euro best een mooie deal. Ik zou zeggen: strik eromheen.”