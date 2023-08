Maurice Steijn doet Ajax-supporters versteld staan: 'De grootste grap van de voorbereiding'

Maurice Steijn heeft vriend en vijand verrast door van Steven Bergwijn de nieuwe aanvoerder van Ajax te maken. De aanhang van de Amsterdamse club reageert verbaasd op het besluit van de trainer, daar de 25-jarige aanvaller in tegenstelling tot zijn voorganger Dusan Tadic niet wordt gezien als natuurlijke leider.

Tijdens de voorbereiding droegen diverse spelers de aanvoerdersband. Naast Bergwijn waren op enig moment ook Steven Berghuis, Davy Klaassen, Branco van den Boomen, Gerónimo Rulli en Devyne Rensch de captain van Ajax. Klaassen was in het verleden al eens aanvoerder van Ajax en Berghuis vervulde die rol bij Feyenoord, maar de keuze van Steijn is desalniettemin op Bergwijn gevallen.

"Bergwijn als aanvoerder moet wel de grootste grap zijn van deze hele voorbereiding. Echt ongelofelijk", reageert een verbaasde Ajax-fan op Twitter. "Met alle respect: Bergwijn is geen leid, geen voorbeeldprof, vorig jaar niet in vorm, ik heb hem nog geen één keer horen coachen en hij is geen prater in interviews", schrijft een ander.