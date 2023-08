'Micky van de Ven heeft toptransfer bijna te pakken en tekent snel in de Premier League'

Micky van de Ven staat op het punt om de stap te maken van VfL Wolfsburg naar Tottenham Hotspur. De verdediger staat al langer op het verlanglijstje van de grootmacht uit Londen. Inmiddels is een akkoord naar verluidt nabij en gaan we de jeugdinternational binnenkort in de Premier League zien.

De Italiaanse transferspecialist Fabrizio Romano meldt woensdagmiddag dat de clubs er bijna uit zijn. Tottenham en Wolfsburg zouden in de laatste fase van de onderhandelingen zitten. Romano verwacht dan ook dat het niet lang gaat duren voor er een klap op de deal gegeven gaat worden. De laatste plooien over enkele belangrijke details moeten nog worden gladgestreken.

Van de Ven heeft zelf al een persoonlijk akkoord met the Spurs bereikt. Eerder werd door De Telegraaf gemeld dat Tottenham zo'n 35 miljoen euro voor de verdediger moet betalen. FC Volendam mag zich in de handen wrijven. De oude werkgever van Van de Ven bedong een doorverkooppercentage van vijftien procent. Volendam ontving twee jaar geleden 3,5 miljoen voor de transfer van Van de Ven.

De 22-jarige linkspoot ligt momenteel nog tot medio 2027 vast bij Wolfsburg. Tijdens zijn eerste seizoen in Duitsland kwam Van de Ven nog niet veel aan spelen toe, maar inmiddels is hij een vaste waarde bij die Wölfe. Zij moeten echter op zoek naar een vervanger voor Van de Ven. Het is niet bekend voor hoeveel seizoenen Van de Ven tekent in het Tottenham Hotspur Stadium.