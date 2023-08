Mikautadze: 'Ik heb mijn eigen persoonlijkheid en ben uniek, maar op mentaal gebied probeer ik me wel met hem te vergelijken'

Georges Mikautadze is dolgelukkig met zijn overstap naar Ajax. De Georgische aanvaller, die in het afgelopen seizoen furore maakte op het tweede Franse niveau, had over de belangstelling van Europese (top)clubs niets te klagen, maar hoefde niet lang te twijfelen toen Sven Mislintat aan de lijn hing. De nieuwste aanwinst van Ajax vergelijkt zichzelf als voetballer met niemand, maar probeert dat op mentaal vlak wel te doen met Cristiano Ronaldo.

De Portugees, die na zijn omstreden vertrek bij Manchester United eind vorig jaar zijn doelpunten maakt voor Al-Nassr in de Saudi Pro League, is het grote voorbeeld van Mikautadze. “En eigenlijk voor iedereen. Niet alleen als voetballer, maar ook in het dagelijks leven”, vertelt hij tegenover het clubkanaal van Ajax. “Het werk dat hij heeft geleverd om op zijn niveau te komen en nu ook op zijn 38ste werkt hij hard door. Ik zou mezelf met niemand vergelijken, want ik heb mijn eigen persoonlijkheid en ben uniek. Ik leg dus mijn eigen paf af, maar op mentaal gebied probeer ik mezelf wel met hem te vergelijken.”

Artikel gaat verder onder video

Mikautadze is heel ‘trots’ op zijn transfer naar Ajax. De Georgische aanvaller was vorig seizoen met FC Metz nog actief op het tweede niveau van Frankrijk. Daar viel hij op door zijn hoge rendement. In 37 competitiewedstrijden was hij 23 keer trefzeker en acht assists. Daarmee had Mikautadze een groot aandeel in de promotie naar de Ligue 1. Ook op het hoogste niveau had hij de smaak te pakken. In de eerste drie duels van dit seizoen scoorde hij tweemaal en noteerde hij één assist. Hij speelde zich in de kijker van tal van Europese (top)clubs, maar hij zette al snel zijn zinnen op een overstap naar Ajax. “Iedereen weet wat de naam Ajax betekent in het voetbal. Het is een grote club, waar veel bekende spelers hebben gespeeld. Dus ik heb geen seconde getwijfeld om naar Ajax te komen.”

Directeur voetbalzaken Mislintat vertelde al dat Mikautadze op verschillende posities voorin uit de voeten kan. De aanvaller noemt zichzelf een ‘complete speler’. “Die graag de bal wil hebben. Technisch, snel en met een neusje voor de goal. Ik houd van scoren en assists geven op mijn teamgenoten, maar boven alles houd ik van winnen. Ik haat verliezen.” Mikautadze geeft bovendien aan tweebenig te zijn. “Ja, een enorm voordeel. Al van kinds af aan train ik veel met mijn linker, mijn zwakste been. En beetje bij beetje groeide mijn linker naar het niveau van mijn rechter.”