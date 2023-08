'NEC komt te laat: Feyenoord verhuurt Patrik Walemark aan andere club in de Eredivisie'

Feyenoord gaat voor het verstrijken van de transferdeadline nog tijdelijk afscheid nemen van Patrik Walemark (21). De Zweedse buitenspeler lijkt in Rotterdam-Zuid niet op veel speeltijd te hoeven rekenen en maakt het seizoen op huurbasis af bij sc Heerenveen.

Dat meldt journalist Sander de Vries van de Leeuwarder Courant althans op X. Volgens De Vries was Heerenveen lang niet de enige club die belangstelling toonde in Walemark: "De vleugelaanvaller kon kiezen uit meerdere opties in binnen- en buitenland, maar voetbalt dit seizoen in het Abe Lenstra-stadion", zo schrijft hij op X (voorheen Twitter). Dinsdag kwam naar buiten dat NEC de deal op het laatste moment nog hoopte te kapen. De Nijmegenaren lijken nu dus toch achter het net te gaan vissen. Daarnaast zouden ook BK Häcken en Vitesse interesse hebben getoond.

In de persoon van Walemark hoopt Heerenveen de aanval van een creatieve impuls te voorzien. Momenteel kan trainer Kees van Wonderen op de rechtervleugel beschikken over Ché Nunnely en Alex Timossi Andersson, terwijl vorig seizoen ook Simon Olsson op de rechtervleugel werd uitgeprobeerd. "Maar dit drietal zorgde onvoldoende voor gevaar. Walemark moet zorgen voor creativiteit en bovendien spits Ion Nicolaescu beter laten renderen", zo schrijft de regionale krant.

Walemark speelt sinds januari 2022 voor Feyenoord. Hij kwam voor 3,25 miljoen euro over van BK Häcken en speelde sindsdien 36 wedstrijden, waarin hij 3 keer scoorde en 3 assists gaf. Hij heeft ongelukkige maanden achter de rug. Wålemark stond tussen februari en april aan de kant met een bovenbeenblessure en was net hersteld, toen hij een spierblessure opliep. Zodoende dateert zijn laatste optreden van 5 februari (2-2 tegen PSV in de Eredivisie). Hij traint inmiddels weer met de bal, maar is niet wedstrijdfit.