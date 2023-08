Noa Lang komt met heel resoluut antwoord op vraag over transfer naar Feyenoord

Noa Lang is niet van plan om ooit voor Feyenoord te spelen. De aanvaller heeft sinds zaterdag gescoord voor FC Twente, Ajax én PSV in de Eredivisie, maar zal Feyenoord naar eigen zeggen niet toevoegen aan dat rijtje.

"Nee, gaat zeker niet gebeuren. Gaat zeker niet gebeuren", zegt Lang resoluut tegen ESPN. De aanvaller, die wel in de jeugd speelde van Feyenoord, opende zaterdagmiddag de score voor PSV in de gewonnen wedstrijd tegen FC Utrecht (2-0). "Hij zit er wel redelijk in, toch?", zegt Lang met gevoel voor understatement over zijn snoeiharde knal in de linkerbovenhoek. "Hij zit er lekker in." Lang had naar eigen zeggen eigenlijk twee keer moeten scoren. Hij sprong te onzorgvuldig om met een kans. "Ik dacht dat ik buitenspel stond, dus ik ging veel te laconiek met die bal om. Die had gewoon moeten zitten."

Lang is niet te spreken over het spel van PSV tegen Utrecht. "Ik denk dat we bij vlagen heel slordig hebben gespeeld, vooral de eerste helft was veel te statisch, met een veel te laag baltempo. Het moest beter. Op één of twee kansen na zijn we niet in de problemen gekomen en we hadden vier of vijf keer kunnen scoren. Het moet veel beter, ook met mij en met het hele team, maar we hebben drie punten en dat is het enige wat telt. Het zal vanzelf beter gaan." Trainer Peter Bosz deelde de mening van Lang en liet dat blijken in de pauze. "Hij was echt boos in de rust. Dat snap ik wel."

Lang werd halverwege de tweede helft gewisseld en zat op de bank met ijs op zijn been. Moeten de fans van PSV zich zorgen maken? "Het was al een beetje van tevoren afgesproken dat ik zestig minuten zou spelen. Ik had een beetje last van mijn hamstring van de vorige wedstrijd, ik kreeg een knietje", verwees Lang naar de wedstrijd tegen Sturm Graz. Hij verwacht woensdag wel inzetbaar te zijn voor de return. "Ik denk het wel. Je weet nooit hoe het gaat. Ik had vandaag best wel last moet ik zeggen."