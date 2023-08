NOS komt met eerste reactie na ophef rond Studio Voetbal

De seizoensopener van Studio Voetbal heeft heel wat stof doen opwaaien. Het zijn met name de beschuldigingen van Pierre van Hooijdonk aan het adres van Maurice Steijn die de gemoederen bezighouden. De NOS heeft maandagavond een eerste reactie gegeven op de ontstane commotie.

"Van de gasten aan tafel wordt ook verwacht dat zij hun mening en analyses geven. Het is wel belangrijk dat de beweringen onderbouwd worden. Dat is in deze eerste uitzending van het seizoen onvoldoende of niet gebeurd. Dat is onderdeel van de evaluatie", aldus Jacqueline Smit, hoofd van NOS Sport.

De reactie van Smit volgt nadat bekend is geworden dat Maurice Steijn eist dat Pierre van Hooijdonk zijn uitspraken in Studio Voetbal rectificeert. De voormalig aanvaller betichtte de trainer van Ajax zondagavond van 'betrokkenheid bij duistere dealtjes met bevriende zaakwaarnemers' in zijn periode bij NAC Breda.