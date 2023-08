Ook na klinkende Europese zege blijven Nederlandse kranten met dezelfde vraag zitten over Ajax

Ajax zette donderdagavond een reuzenstap richting de groepsfase van de Europa League. De Amsterdammers wonnen met twee vingers in de neus van PFK Ludogorets (1-4) en kunnen het klusje in de Johan Cruijff Arena afmaken. Voor het eerst dit seizoen won de ploeg van Maurice Steijn met zoveel gemak, al had dat volgens de Nederlandse kranten ook te maken met de kwaliteit van de tegenstander.

Na vijftig minuten stond Ajax met 0-4 voor door een hattrick van Mohammed Kudus en een doelpunt van Brian Brobbey. Vanaf de penaltystip deden de Bulgaren via Olivier Verdon wat terug. “Alsof Ludogorets de rode loper had uitgerold voor de hooggeëerde gasten uit Amsterdam, zo kreeg Ajax alle gelegenheid om vrijuit te voetballen en te oefenen op patronen van trainer Steijn”, schreef Willem Vissers van De Volkskrant.

Artikel gaat verder onder video

“Het was bijna een therapeutische sessie voor Ajax, al is dat niet helemaal juist gesteld. Het gaat helemaal niet zo slecht met Ajax in de competitie, maar aan alles is te zien dat het elftal groeiende is en tijd nodig heeft, zeker als de ene na de andere nieuweling is ingepast”, gaat de krant verder. De Telegraaf vraagt zich af waar Ajax staat na de zege op Ludogorets. “Ook na Ludogorets-Ajax blijft dat de vraag, want met de in de competitie niet-speelgerechtigde Steven Berghuis speelde Ajax weliswaar volwassen en zakelijk. Maar het niveau van Ludogorets was bedroevend.”

Mohammed Kudus

Kudus was met drie doelpunten de grote man en speelde (waarschijnlijk) zijn laatste wedstrijd in het shirt van Ajax. De Ghanees is op weg naar West Ham United, en gaat gemist worden in Amsterdam. “Het was alsof de onverstoorbare Ghanees zich ervan bewust was dat dit heel goed zijn laatste wedstrijd voor Ajax ging worden. Zo trok hij zijn trukendoos ook nog even open en voerde hij een kleine show op”, viel er te lezen in het Algemeen Dagblad.

Ook na de wedstrijd werd de aanstaande deal zo goed als bevestigd door zowel Steijn als de aanvaller. “Kudus is de publieksspeler van het elftal. Lang niet altijd goed, soms het overzicht kwijt of niet helemaal overtuigd van het belang van een wedstrijd, maar als het zijn afscheid was donderdag, was het een vaarwel in stijl”, stond in De Volkskrant.