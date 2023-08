Pepe (40) leert het nooit: directe rode kaart in blessuretijd, boos en provocerend van het veld

Hoe ouder, hoe wijzer gaat niet op voor FC Porto-verdediger Pepe (40). De routinier pakte woensdagavond een directe rode kaart in het duel om de Portugese Supercup tegen Benfica. Niet alleen de actie binnen de lijnen zorgde voor verbazing op de tribunes, maar dat hij na het zien van de rode kaart zijn shirt uittrok en die toonde aan de supporters, terwijl hij moest vertrekken, zorgde voor verbazing in Portugal.

FC Porto stond op dat moment overigens al op verliezen, want het keek tegen een 2-0 achterstand aan tegen Benfica. Ook trainer Sergio Conceiçao liet zich even later niet onbetuigd. De oefenmeester kreeg een directe rode kaart, maar weigerde zelfs het veld te verlaten. Om te voorkomen dat het duel gestaakt moest worden, besloot de oefenmeester na een lange boze periode uiteindelijk toch om op te stappen. Dat gebeurde nadat de VAR een treffer van FC Porto teruggedraaid had en duidelijk was dat Benfica als winnaar van het veld zou stappen. Het was sowieso een pittig potje, want de helft (!) van alle basisspelers ging op de bon in de keiharde clash tussen de rivalen.

Dat Benfica won van FC Porto, was mede te danken aan Orkun Kökcü. De van Feyenoord overgekomen middenvelder begon in de Portugese Supercup tegen FC Porto in de basis van Roger Schmidt en gaf uit een fraaie onderschepping na een uur voetballen de assist op Ángel Di Maria, die de uiteindelijk met 2-0 gewonnen wedstrijd open brak met het openingsdoelpunt. De Supercup was voor trainer Schmidt na de landstitel vorig seizoen alweer zijn tweede hoofdprijs.

E o Pepe que depois que foi expulso ficou mostrando a camisa do Porto para os torcedores do Benfica.

Surtado kk pic.twitter.com/RVTC3kNg3C — Lewi Montenegro (@blasttoizze) August 9, 2023

Porto manager Sergio Conceição was sent off in the Portuguese Super Cup today, and just.... refused to leave.



Portuguese football, I've missed you. Entertainment, drama on and off the field, Conceição losing his head (again). And we've only just begun. pic.twitter.com/FcGGbUx0iY — Alex Gonçalves (@Aljeeves) August 9, 2023

