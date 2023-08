Perez geeft Ajax transferadvies: 'Hij is te onvoorspelbaar, verkopen'

Kenneth Perez raadt Ajax aan om Mohammed Kudus te verkopen. Maandagmiddag werd duidelijk dat zijn transfer naar West Ham United op losse schroeven staat, maar volgens Perez doet Ajax er goed aan om werk te maken van een vertrek.

Perez was zaterdag tijdens het duel met Excelsior (2-2) wel onder de indruk van Kudus. "Hij was lekker flegmatiek. Hij heeft geweldige acties. Hij doet verrassende dingen, maar je kunt er als team niet van op aan", betoogt de voormalig middenvelder van Ajax in het programma Voetbalpraat van ESPN.

"Jouw nummer 10 is zo onvoorspelbaar, dat er bijna niet mee te spelen is. Ik vind hem in potentie individueel misschien wel de beste speler die ze hebben, maar voor het team zou ik altijd die 40 à 50 miljoen pakken om je op een andere manier te versterken", vervolgt Perez. "Niet per se door een vervanger van Kudus te halen, maar door te kijken waar je nog wat mist."

Eerder op de maandag onthulde The Guardian al dat West Ham aanhikt tegen een nieuwe vraagprijs van Ajax. Waar de Amsterdammers enkele weken geleden nog genoegen namen met een bedrag van 40 miljoen euro, verlangen zij nu 51,5 miljoen euro. Opvallend, omdat een bod van Brighton & Hove Albion van 40 miljoen euro geaccepteerd werd.