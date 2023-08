Peter Bosz verklaart waarom smaakmaker Noa Lang bij PSV op de bank begint tegen Sturm Graz

PSV-trainer Peter Bosz heeft vlak voor de aftrap tegen Sturm Graz tekst en uitleg gegeven over de wijzigingen in zijn opstelling ten opzichte van de thuiswedstrijd vorige week. De oefenmeester heeft ervoor gekozen om Isaac Babadi en Noa Lang, die in de eerste drie wedstrijden van dit seizoen tot de smaakmakers behoorden, op de bank te laten beginnen. Lang is niet fit genoeg om te starten.

De Oranje-international maakte deze zomer de overstap van Club Brugge naar PSV en bezorgde zijn nieuwe werkgever in zijn eerste officiële wedstrijd meteen een prijs. De Eindhovenaren waren dankzij een treffer van Lang met 1-0 te sterk voor Feyenoord en legden daarmee beslag op de Johan Cruijff Schaal. Lang was afgelopen zaterdag tegen FC Utrecht opnieuw trefzeker. In Oostenrijk begint hij dus op de bank. “Lang is niet helemaal fit. Het is altijd serieus, maar hij kan wel bij ons op de bank zitten. Mocht het nodig zijn, dan kan hij invallen”, vertelde Bosz voor de camera van Veronica.

Ook Babadi, die zijn grote doorbraak in de hoofdmacht beleeft, moet genoegen nemen met een plek op de bank. De jonge middenvelder was vorige week nog verantwoordelijk voor de openingstreffer in de heenwedstrijd tegen Sturm Graz. “Isaac, die heel jong is, heeft drie keer gestart en drie keer heel lang gespeeld”, aldus Bosz over het 18-jarige toptalent. Babadi wordt in Graz vervangen door Ismael Saibari. Bosz is onder de indruk van hoe Saibari zich de laatste weken profileert. “Ik vind dat hij drie keer geweldig is ingevallen.” Tegen FC Utrecht verzorgde Saibari nog de assist voor de 2-0 van Yorbe Vertessen, dinsdagavond de vervanger van Lang.

